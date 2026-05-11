Armato di coltello molesta i clienti della gioielleria e sfida i poliziotti | 50enne bloccato e denunciato

Da agrigentonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni è stato arrestato e denunciato dopo aver molestato clienti all’interno di una gioielleria e argenteria, armato di coltello. Secondo quanto ricostruito, ha disturbato le persone presenti nel negozio e ha tentato di sfidare le forze dell’ordine intervenute sul posto. Il titolare del negozio, dopo aver assistito alle azioni dell’uomo, ha chiamato il numero d’emergenza 112. Gli agenti sono riusciti a bloccare il 50enne e a portarlo in custodia.

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Molestava i clienti della gioielleria e argenteria. Il titolare, esasperato dal comportamento di quel cinquantenne, ha chiesto “aiuto” al numero unico d'emergenza: il 112. A raccogliere la segnalazione, i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, lungo il viale Leonardo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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