Armato di coltello molesta i clienti della gioielleria e sfida i poliziotti | 50enne bloccato e denunciato
Un uomo di 50 anni è stato arrestato e denunciato dopo aver molestato clienti all’interno di una gioielleria e argenteria, armato di coltello. Secondo quanto ricostruito, ha disturbato le persone presenti nel negozio e ha tentato di sfidare le forze dell’ordine intervenute sul posto. Il titolare del negozio, dopo aver assistito alle azioni dell’uomo, ha chiamato il numero d’emergenza 112. Gli agenti sono riusciti a bloccare il 50enne e a portarlo in custodia.
Molestava i clienti della gioielleria e argenteria. Il titolare, esasperato dal comportamento di quel cinquantenne, ha chiesto “aiuto” al numero unico d'emergenza: il 112. A raccogliere la segnalazione, i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, lungo il viale Leonardo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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