Uomo armato di coltello aggredisce persone in una stazione in Svizzera | diversi feriti Gridava Allah Akbar | Video

Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone alla stazione di Winterthur, nel Canton Zurigo, alle 8.30 di giovedì mattina. Durante l’attacco, ha urlato “Allah Akbar”. Sono stati registrati vari feriti. La polizia è intervenuta sul posto e ha neutralizzato l’aggressore. La scena è stata ripresa in un video che mostra le forze dell’ordine che circondano l’uomo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo armato di coltello e al grido di Allah Akbar ha aggredito, intorno alle 8.30 di giovedì mattina, le persone presenti alla stazione svizzera di Winterthur, nel Cantone di Zurigo. Secondo le prime testimonianze e da un video circolato online “l’uomo aveva un coltello in mano” e quando si è scagliato sulle persone queste “urlavano e scappavano”, con diverse di loro che sono rimaste ferite. “L’uomo – si aggiunge – aveva una benda intorno al collo, qualcuno era a terra”, ha aggiunto un altro. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. L'articolo Uomo armato di coltello aggredisce persone in una stazione in Svizzera: diversi feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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