Re Carlo la tenuta di Sandringham infestata da ratti in oltre 300 delle abitazioni in affitto

La tenuta di Sandringham nel Norfolk, residenza privata di re Carlo III, sta affrontando un'infestazione di ratti che ha coinvolto oltre 300 appartamenti. Più di 500 persone, tra dipendenti e residenti, vivono in queste abitazioni. Non sono stati forniti dettagli su interventi o misure adottate per risolvere la situazione.

La tenuta di Sandringham nel Norfolk, residenza privata di re Carlo III, sta affrontando una grande infestazione di ratti. Sono stati presi d'assalto 300 appartamenti della tenuta, dove vivono oltre 500 persone tra dipendenti e residenti. Il tutto poi a solo pochi giorni dal tanto atteso Sandringham Flower Show, l'appuntamento annuale dedicato a orticoltura e giardinaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tenuta di Sandringham, 300 case di Re Carlo infestate dai ratti x.com

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