Contributo affitto Firenze oltre 2.300 gli ammessi al bando 2025

Oltre 2.300 persone a Firenze riceveranno il contributo affitto 2025, secondo la graduatoria definitiva pubblicata dal Comune. Lo stanziamento totale è di circa 4 milioni di euro. Tutti i richiedenti che hanno presentato domanda risultano ammessi.

Firenze, 8 luglio 2026 - Tutti gli aventi diritto che hanno fatto domanda, oltre 2300, riceveranno il contributo affitto 2025. E' quanto fa sapere il Comune di Firenze che rende nota la pubblicazione della graduatoria definitiva: lo stanziamento complessivo da parte dell'amministrazione per questa misura è di circa 4 milioni di euro. Nel dettaglio, si spiega dal Comune, 1.478 domande sono afferenti alla fascia A con un valore Ise inferiore o uguale a 16.033,42 euro e un'incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 14%. Sono invece 823 le domande ammesse alla fascia B con un valore Ise compreso tra i 16.033,42 euro e i 32.456,72 euro e un incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 24%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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