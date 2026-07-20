Tenuta di Sandringham 300 case di Re Carlo infestate dai ratti

La tenuta di Sandringham, proprietà di Re Carlo, è infestata da ratti che coinvolgono circa 300 case in affitto. La tenuta, situata nel Norfolk e che copre oltre 8.000 ettari, ospita circa 500 persone. La presenza di roditori è stata segnalata in numerose abitazioni all’interno della tenuta. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di disinfestazione.

La tenuta di Sandringham, proprietà di Re Carlo, sta affrontando una massiccia infestazione da ratti che interesserebbe 300 abitazioni in affitto La tenuta del sovrano nel Norfolk, che si estende per oltre 8mila ettari, ospita circa 500 persone. Ma non sono solo i residenti a essere infastiditi dai roditori. Ci sono state anche lamentele riguardo all’impatto sui terreni agricoli circostanti e alle conseguenze sulle risorse alimentari disponibili. È probabile che ratti e topi siano attratti nella zona dall’abbondanza di cibo nei campi coltivati circostanti. Una soluzione ovvia potrebbe essere quella di utilizzare i gatti per uccidere i ratti.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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