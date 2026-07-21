Raw 20.072026 Fallout from Saturday Night Main Event

A Detroit, nella Little Caesars Arena, si è svolto il primo match di Monday Night Raw dopo l’evento di sabato sera. La puntata è iniziata con un incontro tra due lottatori di punta, senza ulteriori dettagli sulla durata o i risultati. La trasmissione prosegue con altri incontri e segmenti, senza interruzioni o annunci particolari. La serata si svolge regolarmente, senza segnalazioni di incidenti o eventi imprevisti.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Little Caesars Arena di Detroit, Michigan. Lo show inizia subito con il primo incontro della puntata. Non Title Match: The Vision (Bron Breakker & Austin Theory) vs. Je’Von Evans & Dragon Lee (2,5 5) I WWE World Tag Team Champions Bron Breakker e Austin Theory hanno affrontato il team composto da Je’Von Evans & Dragon Lee nell’opener della puntata. I titoli di coppia non erano in palio nella contesa. Una prova di livello per gli sfidanti, ma i continui interventi di Logan Paul e Maxxine Dupri hanno permesso nel finale ai campioni di trovare il pin su Dragon Lee. Winner: The Vision (Bron Breakker & Austin Theory) A fine match i The Vision hanno continuato ad attaccare i loro avversari, ma gli Alpha Academy sono arrivati in loro aiuto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 20.07.2026 Fallout from Saturday Night Main Event

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Full Saturday Night's Main Event highlights: July 18, 2026

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