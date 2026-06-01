Un cittadino senegalese di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato le persone vicino a un bar a Macerata. L’uomo, che aveva precedenti per violenza e minacce con coltello, è stato espulso dalla città. La Polizia di Stato lo ha rintracciato e rimpatriato a Bologna. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Un cittadino senegalese di 30 anni è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a minacciare con un coltello nei pressi di un bar di Macerata. Il provvedimento è stato adottato in seguito a comportamenti violenti già commessi dall’uomo e alla sua posizione di irregolare sul territorio nazionale. L'intervento a Macerata Il contesto operativo e le direttive delle autorità Gli accertamenti e i precedenti L'episodio nei pressi del bar L’intervento a Macerata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il rimpatrio è stato deciso anche in considerazione di precedenti episodi di violenza attribuiti al cittadino senegalese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 30enne minaccia i presenti nei pressi di un bar a Macerata, era già noto alla polizia: il provvedimento

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