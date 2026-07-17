Milano massacrano un 30enne con un machete | arrestati due minorenni

Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Milano Crescenzago con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. I fatti sono avvenuti nella notte del 4 giugno, quando un uomo di 30 anni è stato aggredito con un machete. Le indagini hanno portato all’arresto dei due giovani, sospettati di aver preso parte all’attacco. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’aggressione.

Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma da taglio I fatti risalgono alla notte del 4 giugno scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani, con il volto coperto e armati di un machete, hanno aggredito con estrema violenza un egiziano di 30 anni. La vittima è stata colpita ripetutamente al volto e al torace, in zone vitali del corpo. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 40 giorni, ma solo dopo diversi interventi chirurgici. La gravità delle ferite ha fatto scattare immediatamente l’indagine dei Carabinieri, che ha permesso di identificare e fermare i due minorenni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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