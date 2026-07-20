bologna il caso fakir e la miccia del razzismo di stato pronta a esplodere

Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. Nel video si vede l’uomo, ammanettato e immobilizzato, chiedere aiuto prima di perdere conoscenza. La sua morte ha suscitato polemiche e accuse di razzismo di Stato. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sta valutando eventuali responsabilità degli agenti coinvolti. La famiglia ha richiesto verifiche sulle circostanze dell’intervento.

Roma, 20 lug – La morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia al Pilastro è un fatto grave. Nel video il quarantatreenne, immobilizzato e ammanettato, chiede aiuto prima di perdere conoscenza. Parlare di abuso non significa emettere una sentenza: significa riconoscere che un uomo affidato a forze dell’ordine e sanitari è morto durante il contenimento e che quanto accaduto esige risposte. La Procura ha disposto l’autopsia e aperto un procedimento che riguarda due poliziotti e quattro operatori del 118, precisando però che i fatti sono «di più ampia estensione temporale» rispetto al filmato online. A Bologna riparte la macchina dell’antirazzismo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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