Caso Bello Figo l’amministrazione di Fara Gera d’Adda revoca il patrocinio all’evento del rapper ghanese

L’amministrazione di Fara Gera d’Adda ha revocato il patrocinio all’evento del rapper ghanese Bello Figo, previsto per giovedì 16 luglio. La decisione è arrivata pochi giorni prima dell’inaugurazione del Fara Rock, la manifestazione musicale locale. La giunta ha comunicato ufficialmente la revoca del patrocinio, cancellando così l’appoggio istituzionale all’evento e al concerto del rapper.

Fara Gera d’Adda. Cambia musica al Fara Rock. A pochi giorni dall’inaugurazione della kermesse, il Comune ha infatti deciso di fare marcia indietro: la giunta ha formalizzato la revoca del patrocinio per la serata di giovedì 16 luglio, che vede in cartellone il rapper Bello Figo. Una decisione maturata dopo settimane di forte tensione e arrivata a ridosso dell’avvio ufficiale della manifestazione, prevista per mercoledì 15. Al centro della querelle c’è la posizione del cantante e youtuber ghanese, indagato per violenza sessuale su minore nell’ambito di un’inchiesta relativa a fatti risalenti a un paio d’anni fa. Una vicenda, emersa pubblicamente solo negli ultimi mesi, che ha acceso un dibattito serrato all’interno della comunità locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Slings feat. Bello Figo - ABC | Fusione Trap Barocca

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