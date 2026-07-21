Due giovani di 18 anni, uno algerino e uno tunisino, sono stati arrestati dai carabinieri in un albergo dismesso. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice. I due sono accusati di aver rapinato un 18enne con un coltello. L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio, senza resistenza.

Cesenatico (Forlì-Cesena), 21 luglio 2026 — Due giovani di 18 anni, un cittadino algerino e uno tunisino, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Forlì. Sulle loro spalle gravano già alcuni precedenti . Entrambi, già con precedenti per reati contro il patrimonio e senza fissa dimora, sono indagati per rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di carte di credito in relazione a due episodi avvenuti a Cesenatico alla fine di maggio. Il provvedimento arriva al termine di un'indagine coordinata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina con coltello a un 18enne: due giovani scovati nell’albergo-fantasma e arrestati

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