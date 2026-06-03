Rapina con coltello al mercato di Gessate | arrestati due egiziani

Due uomini egiziani sono stati arrestati dopo una rapina al mercato di Gessate. Sotto la minaccia di un coltello, hanno costretto un commerciante a consegnare denaro e merce. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato i due sospetti poco dopo. La scena si è svolta in pieno giorno davanti a numerosi testimoni. La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.

Armati di coltello al mercato comunale. Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di martedì nell’area del mercato di Gessate Un commerciante ambulante è stato affrontato e rapinato da due uomini armati, in via Aldo Moro. La pronta reazione della vittima, unita alle segnalazioni dei passanti e al tempestivo intervento dei carabinieri, ha fatto scattare le manette ai polsi dei due malviventi, bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi tra le bancarelle. Il blitz è scattato intorno a mezzogiorno, quando il mercato era ancora frequentato da numerosi cittadini. I due rapinatori — due cittadini di nazionalità egiziana di 38 e 37 anni — si sono avvicinati alla vittima, un commerciante marocchino di 62 anni, puntandogli contro un coltello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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