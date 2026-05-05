Due uomini di origine bulgara sono stati arrestati a Pagani in seguito a una rapina con coltello avvenuta a Boscoreale. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di individuare la targa dei rapinatori. I due sono stati fermati poco dopo la fuga, che era stata messa in atto subito dopo il colpo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le telecamere a risalire alla targa dei rapinatori?. Chi sono i due uomini arrestati a Pagani dopo la fuga?. Cosa è successo esattamente durante l'aggressione al giovane bengalese?. Dove sono stati condotti i due sospettati dopo l'arresto?.? In Breve Identificazione avvenuta tramite telecamere e analisi targa del veicolo usato per la fuga.. Il trentaduenno è stato condotto in regime di arresti domiciliari.. Il trentaquattrenne è stato trasferito presso il carcere di Salerno-Fuorni.. Indagini condotte dai carabinieri di Boscoreale dopo l'aggressione di marzo.. Due uomini di 32 e 34 anni, entrambi di origine bulgara, sono stati arrestati a Pagani dai carabinieri di Boscoreale in seguito alla rapina avvenuta lo scorso marzo a Boscoreale contro un cittadino bengalese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina con coltello a Boscoreale: due bulgari arrestati a Pagani

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