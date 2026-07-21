Due rapinatori sono stati immediatamente portati a processo dopo aver assaltato due gioiellerie, rubando circa 325 mila euro. Prima di entrare in azione, uno di loro ha puntato una pistola contro due carabinieri liberi dal servizio che tentavano di bloccarli. I criminali hanno poi sfondato le vetrine e fuggito con il bottino. La rapina è avvenuta in pieno giorno, con i due che sono stati fermati poco dopo.

Non solo la spettacolare “spaccata” alle vetrine delle due gioiellerie e la fuga con un bottino da quasi 325 mila euro. Prima ancora di mettere a segno il colpo, uno dei rapinatori ha puntato la pistola contro due carabinieri liberi dal servizio intervenuti nel tentativo di fermare l’assalto. È questo uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta sulla rapina messa a segno il 10 novembre 2025 all’interno del centro commerciale Esp di Ravenna, vicenda per la quale il gip Janos Barlotti ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Alessandro Colapietra, 32 anni, e Angelo Antonio Pio Di Donato, di 27, entrambi di San Severo e detenuti nel carcere di Foggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina alle gioiellerie Esp. In due subito a processo. Puntarono la pistola contro i carabinieri

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