Due arresti per la feroce rapina all' Esp | la banda che con maschere e pistole aveva svaligiato le gioiellerie - VIDEO

Due uomini residenti nel Foggiano sono stati arrestati e portati in carcere in relazione alla rapina avvenuta il 10 novembre scorso presso il centro commerciale Esp di Ravenna. La rapina è stata caratterizzata dall’uso di maschere e pistole, e ha coinvolto due gioiellerie all’interno della struttura. La vicenda è stata documentata anche da un video che ha ripreso i momenti della rapina.

Sono finiti in carcere due uomini residenti nel Foggiano per la doppia rapina avvenuto al centro commerciale Esp di Ravenna dello scorso 10 novembre. Le indagini della Polizia hanno infine portato all'identificazione di due dei presunti componenti della banda che aveva assalito due gioiellerie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Roma, fermata la banda delle gioiellerie: 7 arresti. Aveva legami con l’ex banda della MaglianaUna banda ritenuta responsabile di quattro rapine, tutte commesse tra il 2023 ed il 2025 a Roma ai danni di gioiellerie e uffici postali – la... Rapina con le pistole e la fuga con auto con targhe clonate: in manette la banda del colpo alla gioielleria BiaginiErano entrati in gioielleria fingendosi dei normali clienti, facendosi mostrare orologi e collane. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano: due arresti, 300mila euro e oltre 30 chili di droga sequestrati; Tor Bella Monaca: l'androne del palazzo popolare come base per spacciare cocaina, due arresti; Market della droga nell’edificio abbandonato: due arresti in via San Dionigi a Milano; Stanno spacciando, parte la segnalazione e arriva la polizia: due arresti e tre denunce. Rapine in gioiellerie a Ravenna, due arrestiIl doppio colpo, in un centro commerciale, fruttò un bottino di oltre 300mila euro. Ora la polizia, dopo mesi di indagini, ha individuato e fermato i responsabili in Puglia. Fondamentale l'esame dei v ... rainews.it San Cristoforo: due arresti dopo la fuga in motoIl primo maggio avevano ignorato l'alt della polizia fuggendo per le strade del quartiere catanese. Moto senza targa né assicurazione. Si sospetta che i due stessero per compiere un reato. rainews.it DA ACI CATENA A CATANIA: INSEGUIMENTO E DUE ARRESTI, SEQUESTRATI OLTRE 100 GRAMMI DI COCAINA. (redazione) Si erano mossi con fare sospetto nel centro abitato di Aci Catena, abbastanza da convincere i Carabinieri della Stazione di Guar - facebook.com facebook Maxi sequestro di #ecstasy a #Marsala, 26mila pasticche e due arresti. In carcere un uomo e una donna di origini tunisine. L'operazione della polizia di Trapani contro un traffico di MDMA dal Nord Europa @TgrRai #IoSeguoTgr x.com