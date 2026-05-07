Rapina alle gioiellerie Esp | il video del furto e della fuga
Due degli quattro sospettati di aver preso di mira il centro commerciale di Ravenna sono stati fermati dalla polizia. Le autorità hanno diffuso un video che mostra il momento della rapina alle gioiellerie Esp e la fuga dei malviventi. Restano ancora da identificare gli altri due individui coinvolti nell’episodio. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’intera vicenda.
Due dei quattro ladri che sono sospettati di aver rubato nel centro commerciale ravennate sono stati arrestati. Il colpo in due gioiellerie del 10 novembre 2025 aveva fruttato 325mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Due arresti per la feroce rapina all'Esp: la banda che con maschere e pistole aveva svaligiato le gioiellerie - VIDEOSono finiti in carcere due uomini residenti nel Foggiano per la doppia rapina avvenuto al centro commerciale Esp di Ravenna dello scorso 10 novembre.
Leggi anche: Ennesimo furto all'Esp, maxi colpo ai danni della gioielleria. Svaligiata la cassaforte: "Sembravano un commando"
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Colpo alle gioiellerie Esp: arrestati due sospettati, decisive impronte e immagini; Maxi rapina all’Esp: due arresti nel Foggiano; La Polizia di Stato arresta a Foggia due dei presunti autori della rapina del 10 novembre all'Esp; Cotignola: lavori di manutenzione sulla rotonda di via 10 Aprile.
Rapina alle gioiellerie dell’Esp: arrestate due personeLa Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato due uomini di 30 anni, entrambi italiani, ritenuti membri della banda criminale autrice delle rapine all'ESP, messe a segno nel mese di novembre 2025, alle ... ravennawebtv.it
La Polizia di Stato arresta a Foggia due dei presunti autori della rapina del 10 novembre all’EspLa Polizia di Stato di Ravenna ha individuato due sospetti dei quattro autori della rapina effettuata la sera del 10 novembre scorso, poco prima della ... ravennanotizie.it
#Monserrato. Svolta nell'omicidio di Leonardo Mocci Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 23enne sarebbe rimasto ucciso durante un tentativo di rapina degenerato in una colluttazione - facebook.com facebook
Rapina all'Eurospin: scappa con la merce e aggredisce guardia giurata ift.tt/Ng8AELY x.com