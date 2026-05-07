Rapina alle gioiellerie Esp | il video del furto e della fuga

Due degli quattro sospettati di aver preso di mira il centro commerciale di Ravenna sono stati fermati dalla polizia. Le autorità hanno diffuso un video che mostra il momento della rapina alle gioiellerie Esp e la fuga dei malviventi. Restano ancora da identificare gli altri due individui coinvolti nell’episodio. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’intera vicenda.