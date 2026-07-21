Ranucci e Lavitola hanno dichiarato che Lavitola non è il vero mandante dell’attentato, ma ha affermato di conoscere le ragioni dietro l’evento e di essere pronto a fuggire in Camerun. La Rai non ha avviato alcun audit sulle puntate di Report, contrariamente a quanto riportato da alcune indiscrezioni della stampa. La decisione di attivare un’indagine è stata presa da altri soggetti.

Nessun audit della Rai sulle puntate di Report, al contrario di quanto dicevano certe indiscrezioni riprese dalla stampa. Verrà invece attivato dai vertici del servizio pubblico il Codice etico, per fare chiarezza su tutta la vicenda Ranucci-Lavitola e per tutelare l'azienda, i giornalisti, i programmi e lo stesso conduttore di Report che è parte lesa nel caso dell'attentato che lo riguarda e su cui i giudici romani stanno lavorando. Intanto, ieri sera, intervista a Valter Lavitola a Filorosso su RaiTre. «Alla fine di questa storia - prevede il faccendiere - finirò in carcere. Spero comunque che questa storia non rovini la vita a Sigfrido Ranucci». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranucci, Lavitola: «Non sono io il vero mandante ma so il perché dell'attentato, ero pronto a fuggire in Camerun»

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Ranucci, Lavitola: «Non sono io il vero mandante ma so il perché dell'attentato»

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