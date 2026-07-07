Perché Valter Lavitola è considerato il mandante dell'attentato a Ranucci | cosa dicono le carte della procura

Secondo la procura di Roma, Valter Lavitola sarebbe il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Le carte processuali indicano che Lavitola avrebbe incaricato un suo dipendente, Clesio Tavares Gomes, di commissionare l'attacco alla banda di Avella.

Secondo la procura di Roma è Valter Lavitola il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'uomo avrebbe assoldato un suo dipendente, Clesio Tavares Gomes, per commissionare l'atto alla banda di Avella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l’imprenditore Valter Lavitola: è il presunto mandanteL'imprenditore e ex giornalista Valter Lavitola è stato indagato come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.

Temi più discussi: La compravendita dei senatori, la casa di Montecarlo, il ricatto a Berlusconi: chi è Valter Lavitola | la scheda; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; L'imprenditore Valter Lavitola è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: secondo l'accusa sarebbe il mandante; Valter Lavitola, chi è il sospetto mandante della bomba contro Ranucci.

Sono veramente stordito. Il giornalista Sigfrido Ranucci non sa trovare spiegazione. Valter Lavitola? È un amico. L’attentato? Un messaggio a qualcun altro. Forse perché non mi arrivassero certe informazioni. Imprenditore, faccendiere, ristoratore, Lavitol x.com

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

Perché Valter Lavitola è considerato il mandante dell’attentato a Ranucci: cosa dicono le carte della procuraÈ Valter Lavitola, secondo gli inquirenti, il mandante dell'attentato avvenuto lo scorso 16 ottobre davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci. L'imprenditore, coinvolto già in passato in vari procedime ... fanpage.it

Ranucci e la svolta sull’attentato, il conduttore di Report: Lavitola indagato? Sono stordito, era un amico e una mia fonteNon nascondo un certo stordimento perché con Valter abbiamo un rapporto di amicizia e dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto d'amicizia ... tg.la7.it