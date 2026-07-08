Valter Lavitola si è presentato in procura con circa venti minuti di ritardo, accompagnato dal suo avvocato. Ha dichiarato di non essere coinvolto nell’attentato a Sigfrido Ranucci e ha spiegato di aver visitato spesso la vittima un mese prima dell’evento. La sua presenza in zona è stata motivata dai frequenti incontri con Ranucci, ma ha negato ogni responsabilità nell’attentato.

Valter Lavitola, l’ipotetico mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, entra negli uffici della Procura con venti minuti di ritardo. Accompagnato dal suo difensore, il penalista Sergio Cola. Nelle ore scorse aveva detto che probabilmente non avrebbe risposto alle domande del pm antimafia Edoardo De Santis. Però, pur avendo deciso di non sostenere l'interrogatorio, ha fatto dichiarazioni spontanee: «Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente», sarebbero state le parole dell'imprenditore. Che si è, quindi, avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto «sconcertato» dell'accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di «fraternità» che lo legano a Ranucci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, Lavitola in procura: «Non sono stato io. Perché ero lì un mese prima? Andavo a trovarlo spesso»

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Attentato a Ranucci, Lavitola arriva in Procura: «Sconvolto, sono amici fraterni»

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