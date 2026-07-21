ranucci gelosia e telefonate continue le accuse di lavitola alla donna del mistero

Notizia in breve

Valter Lavitola ha accusato una donna misteriosa di aver inviato numerose telefonate e di essere coinvolta nella vicenda legata all’attentato contro Sigfrido Ranucci. L’indagine giudiziaria, in corso, riguarda anche Lavitola, che cerca di chiarire il suo ruolo nel caso. Secondo quanto riferito, le comunicazioni telefoniche tra Lavitola e la donna sarebbero state frequenti e intense, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti.