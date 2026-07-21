Ranucci gelosia e telefonate continue Le accuse di Lavitola alla donna del mistero
Valter Lavitola ha accusato una donna misteriosa di aver inviato numerose telefonate e di essere coinvolta nella vicenda legata all’attentato contro Sigfrido Ranucci. L’indagine giudiziaria, in corso, riguarda anche Lavitola, che cerca di chiarire il suo ruolo nel caso. Secondo quanto riferito, le comunicazioni telefoniche tra Lavitola e la donna sarebbero state frequenti e intense, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti.
Ci mette del suo Valter Lavitola per smuovere le acque dell’inchiesta giudiziaria che lo vede indagato per l’attentato all’amico Sigfrido Ranucci. E, da uomo di mondo, sembra offrire un consiglio non richiesto a quanti ne interpretano ormai le dichiarazioni come se fossero gli oracoli della Sibilla cumana, suggendole una per una: «Cherchez la femme». Insomma, come in ogni mistero che si rispetti, è una donna che va cercata. Nella fattispecie Lavitola non ha dubbi e nell’ultima intervista al Giornale nomina tale L., che viene citata dalla Procura di Roma come «persona verosimilmente appartenente al contesto personaleprofessionale della vittima». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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