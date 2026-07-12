Ranucci ha dichiarato di non aver mai subito condizionamenti da Lavitola nelle inchieste di Report. La replica arriva dopo che un esposto di Fratelli d’Italia ha sollevato sospetti sul possibile rapporto tra il giornalista e Lavitola, e sulle indagini sul settore dell’eolico. Ranucci ha ribadito che nessuna inchiesta è stata influenzata da pressioni esterne. La procura riceverà l’esposto senza ulteriori commenti.

Sigfrido Ranucci respinge con decisione le accuse contenute nell’esposto che Fratelli d’Italia si prepara a presentare in procura sul presunto rapporto con Valter Lavitola e sulle inchieste dedicate al settore dell’eolico. Il giornalista e conduttore di Report sostiene che non vi sia mai stata alcuna interferenza esterna nel lavoro della trasmissione e definisce prive di fondamento le contestazioni avanzate. In una dichiarazione all’ANSA, Ranucci afferma che “non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola” e aggiunge che, più in generale, “non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola”. Il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ranucci respinge le accuse: “Nessuna inchiesta di Report è stata condizionata da Lavitola”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranucci: “Nessuna inchiesta di Report è stata condizionata da Lavitola”Ranucci ha dichiarato che nessuna inchiesta di Report sull'eolico è stata condizionata da Valter Lavitola.

Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola, il conduttore di Report: "Nessuna inchiesta condizionata da lui"Il partito di centrodestra ha presentato un esposto contro il conduttore di Report, accusandolo di aver condizionato un'inchiesta sul caso Lavitola.

Temi più discussi: Lavitola respinge le accuse sull’attentato a Ranucci davanti ai pm; Attentato a Ranucci, al via analisi materiali sequestrati a Lavitola; 1mattina News 2025/26 - Inchiesta su attentato a Ranucci, Lavitola si difende - 09/07/2026 - Video; Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola respinge le accuse: Sospetti offensivi, nessun accordo con Report.

Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola così Sigfrido Ranucci respinge le accuse dell'esposto presentato da Fdi. Siamo sotto attacco denuncia la redazione che lancia la campagna #giulemanidareport. x.com

Ranucci sempre nel mirino: la destra si inventa il tariffario Lavitola per trasformare il conduttore di Report da vittima a colpevole reddit

Lavitola respinge le accuse sull’attentato a Ranucci davanti ai pmL’imprenditore è indagato come possibile mandante dell’azione contro il conduttore di Report, Corsini chiede chiarimenti ... rainews.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, Lavitola respinge le accuse: Non sono stato ioLavitola nega ogni responsabilità nell'attentato al conduttore di Report e definisce incompatibile con le accuse il rapporto di amicizia che lo lega a Ranucci. notizie.it