Il Domani ha svelato le domande preparate da Valter Lavitola con l’aiuto di Sigfrido Ranucci per lanciare proprio quest’ultimo leader del “campo largo”. Eccone alcune, che sembrano proprio tagliate su di lui. “Nel caso in cui si profilasse questo candidato “terzo”, preferirebbe una figura proveniente dalla politica tradizionale o un esponente espresso dalla società civile?”. Tre le possibili risposte, c’è questa: “Un esponente della società civilemondo delle professioni e dell’informazione”. Nel questionario si fa anche questa domanda: “Pensando all’attività professionale di “candidato” (ovvero Ranucci) come giornalista e conduttore televisivo, quale valore ritiene che incarni maggiormente?”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Liberoquotidiano.it - Ranucci in politica, ecco le domande del sondaggio di Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Ranucci, spunta il sondaggio segreto di Lavitola sul campo largo

Notizie e thread social correlati

Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politicaValter Lavitola aveva commissionato un questionario ai sondaggisti per valutare la popolarità di Sigfrido Ranucci, candidato come premier del campo...

Sigfrido Ranucci nega il futuro in politica nonostante il "sondaggio" di Valter Lavitola: "Mai candidato"Sigfrido Ranucci ha commentato le voci circolate dopo un articolo di un quotidiano, secondo cui sarebbe stato a conoscenza di un sondaggio sulla sua...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, dalla camorra l’indizio via mail: Ecco chi ha fatto quel casino; Ecco il sondaggio di Lavitola per lanciare Ranucci come leader del campo largo; Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politica; Sigfrido Ranucci più leader di Elly Schlein e Giuseppe Conte? Ecco il testo del sondaggio preparato da Valter Lavitola per Mr. Report.

Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politica x.com

Ranucci: Io in politica? Balle. Il caso Lavitola tra il giallo del leader straniero e il sospetto sulla bombaIl giornalista d'inchiesta e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, non ha letto l’intera rassegna stampa sui quotidiani, assicura. Tuttavia accetta di replicare agli ... leggo.it

Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politicaPer certificare la popolarità del conduttore di Report, Lavitola ha commissionato ai sondaggisti una profilazione molto dettagliata. Possibile che il diretto interessato non lo sapesse? msn.com

Attentato a Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Valter Lavitola: è presunto mandante reddit