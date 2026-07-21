Si ipotizza che Ranucci possa essere sospeso da Report, a seguito di recenti vicende che lo coinvolgono, tra cui la vicenda Lavitola e un attentato. La questione è stata sollevata da un giornale online, che suggerisce la possibilità di un suo sostituto. La decisione non è ancora ufficiale, ma si discute di un possibile cambiamento nel team del programma televisivo.

E’ la bomba lanciata daDagospiache prevedeSigfrido Ranucci sospeso da Report, ciò a seguito delle ultime vicende che lo hanno riguardato, tra cui la questione Lavitola legata al suo attentato. Secondo il sitoi vertici Rai sarebbero pronti a sostituire il conduttore con qualcun altro, un volto che possa prendere il suo posto alla conduzione di Report. Dunque, sebbene la crisi che c’è tra il servizio pubblico e Ranucci, il programma resterà in onda, mentreè il conduttore ad essere a rischio. Così parte un nuovo toto nomi per un possibile sostituto.La Rai è in crisi più totale dopo che anche Federica Sciarelli ha lasciatoChi l’ha visto?. Dopo questa notizia emersa,Sigfrido Ranucci è intervenuto per smentiree dire che non è affatto vero, sebbeneDagospiadia ormai per certo che il conduttore non ci sarà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ranucci fuori da Report? Si pensa ad un sostituto

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