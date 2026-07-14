Dopo otto anni di perdite, l'azienda ha registrato un utile, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato. La riorganizzazione ha portato a una grande trasformazione digitale, con l’obiettivo di convertirsi in una media company digitale. Nel frattempo, sono state sospese le repliche di un noto programma di approfondimento per proteggere il marchio e la reputazione dell’azienda.

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto uno sforzo enorme in questi anni che è quello di riorganizzare questa azzienda per cercare di proiettarla verso quella che è la grande sfida, cioè la sua trasformazione in una grande digital media company". Così all'Adnkronos Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nel corso di AdnTalks. Intervistato dal direttore Davide Desario, l'amministratore delegato ha parlato tra le altre cosa anche di Vigilanza, canone, utili Rai, Milo Infante e Medaiset. Parlando della Rai, Rossi ha sottolineato: "L'abbiamo fatto attraverso operazioni di razionalizzazione ovviamente dei costi, e soprattutto con un piano industriale immobiliare che abbiamo avviato e che osservatori terzi hanno definito il piano immobiliare più ambizioso della storia della Rai". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai, l'ad Rossi ad AdnTalks: "In utile dopo 8 anni, grande rivoluzione digitale". Su Ranucci: "Sospese repliche Report per tutelare brand"

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