Ranucci si muove la Rai | pronto un audit sul metodo Report Nel mirino servizi forse ispirati da terzi

Da roma.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Rai sta per avviare un audit sul metodo di produzione del programma televisivo Report. La decisione arriva dopo le indagini della Procura che hanno portato a un’indagine sull’attentato subito dal conduttore e sui servizi realizzati dal programma, alcuni dei quali potrebbero essere stati ispirati da terzi. L’azienda intende verificare le modalità di realizzazione delle puntate e le eventuali influenze esterne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ormai è questione di giorni. La Rai avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo Report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la Procura a indagare Valter Lavitola per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Nel mirino ci sono quei servizi giornalistici che, dalle indiscrezioni di stampa, sembrerebbero essere stati ispirati da terzi con intenti personali, economici, politici. La decisione è nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, senza passaggi dal consiglio di amministrazione: il prossimo si riunirà il 30 luglio e probabilmente sarà solo informato. Tuttavia un audit della Rai basato su un’inchiesta giudiziaria ha bisogno dell’autorizzazione della Procura che indaga, per evitare intralci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

ranucci si muove la rai pronto un audit sul metodo report nel mirino servizi forse ispirati da terzi
© Roma.corriere.it - Ranucci, si muove la Rai: pronto un audit sul «metodo Report». Nel mirino servizi «forse ispirati da terzi»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FURIA DI RANUCCI PER LA SOSPENSIONE DI REPORT DA PARTE DELLA RAI

Video FURIA DI RANUCCI PER LA SOSPENSIONE DI REPORT DA PARTE DELLA RAI

Notizie e thread social correlati

Nordio contro Ranucci, pronto all’azione legale: tensione con la Rai sul caso ReportIl ministro della Giustizia ha annunciato l’intenzione di intraprendere un’azione legale nei confronti del giornalista di Rai, in relazione alla...

Ranucci sempre nel mirino: la destra si inventa il “tariffario Lavitola” per trasformare il conduttore di Report da vittima a colpevoleUn ordigno è stato trovato sotto casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, nell’ottobre scorso.

Temi più discussi: Caso Ranucci, lo strano sfogo di Lavitola: Spero mi tratti come Berlusconi; Ranucci-Lavitola, si indaga sulla frequenza delle visite del faccendiere nella redazione di Report; Ranucci al contrattacco: ‘finto attentato? Denuncio per diffamazione’; Ranucci al contrattacco: 'Finto attentato? Denuncio per diffamazione'.

ranucci si muove laRanucci, si muove la Rai: pronto un audit sul metodo Report. Nel mirino servizi forse ispirati da terziOrmai è questione di giorni. La Rai avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo Report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la Procura a indagare Valter Lavitola per ... roma.corriere.it

ranucci si muove laUrso chiama la Rai: Subito la Vigilanza, intanto Ranucci denunciaLa vicenda legata all’attentato dello scorso ottobre sotto casa del giornalista Sigfrido Ranucci, si arricchisce di nuovi capitoli ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web