La Rai sta per avviare un audit sul metodo di produzione del programma televisivo Report. La decisione arriva dopo le indagini della Procura che hanno portato a un’indagine sull’attentato subito dal conduttore e sui servizi realizzati dal programma, alcuni dei quali potrebbero essere stati ispirati da terzi. L’azienda intende verificare le modalità di realizzazione delle puntate e le eventuali influenze esterne.

Ormai è questione di giorni. La Rai avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo Report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la Procura a indagare Valter Lavitola per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Nel mirino ci sono quei servizi giornalistici che, dalle indiscrezioni di stampa, sembrerebbero essere stati ispirati da terzi con intenti personali, economici, politici. La decisione è nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, senza passaggi dal consiglio di amministrazione: il prossimo si riunirà il 30 luglio e probabilmente sarà solo informato. Tuttavia un audit della Rai basato su un’inchiesta giudiziaria ha bisogno dell’autorizzazione della Procura che indaga, per evitare intralci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci, si muove la Rai: pronto un audit sul «metodo Report». Nel mirino servizi «forse ispirati da terzi»

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FURIA DI RANUCCI PER LA SOSPENSIONE DI REPORT DA PARTE DELLA RAI

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