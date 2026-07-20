Ranucci si muove la Rai | pronto un audit sul metodo Report Nel mirino servizi forse ispirati da terzi
La Rai sta per avviare un audit sul metodo di produzione del programma televisivo Report. La decisione arriva dopo le indagini della Procura che hanno portato a un’indagine sull’attentato subito dal conduttore e sui servizi realizzati dal programma, alcuni dei quali potrebbero essere stati ispirati da terzi. L’azienda intende verificare le modalità di realizzazione delle puntate e le eventuali influenze esterne.
Ormai è questione di giorni. La Rai avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo Report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la Procura a indagare Valter Lavitola per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Nel mirino ci sono quei servizi giornalistici che, dalle indiscrezioni di stampa, sembrerebbero essere stati ispirati da terzi con intenti personali, economici, politici. La decisione è nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, senza passaggi dal consiglio di amministrazione: il prossimo si riunirà il 30 luglio e probabilmente sarà solo informato. Tuttavia un audit della Rai basato su un’inchiesta giudiziaria ha bisogno dell’autorizzazione della Procura che indaga, per evitare intralci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
FURIA DI RANUCCI PER LA SOSPENSIONE DI REPORT DA PARTE DELLA RAI
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