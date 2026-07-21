Ranking mondiale | Italia in caduta libera gli azzurri escono dalla top 10

L’Italia scende dal decimo al dodicesimo posto nel ranking mondiale di rugby dopo tre sconfitte consecutive contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia nel Nations Championship. La pesante serie di risultati negativi ha portato a una perdita di due posizioni nella classifica internazionale. La squadra italiana conclude il tour estivo con una performance deludente, che ha influito sul posizionamento globale nel ranking di World Rugby.

Si chiude con una pesante bocciatura il tour estivo dell’Italia anche nella classifica mondiale. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia nel Nations Championship, gli azzurri perdono due posizioni nel World Rugby Ranking e scivolano dal decimo al dodicesimo posto. La squadra di Gonzalo Quesada viene sorpassata proprio dal Giappone e anche dal Galles, pagando il pesante ko di Perth e chiudendo l’estate con appena 76,30 punti, un segnale che certifica il netto passo indietro mostrato nelle ultime settimane. Nelle prime nove posizioni non cambia nulla. Il Sudafrica resta saldamente al comando con 93,96 punti davanti alla Nuova Zelanda (92,28) e all’ Irlanda (88,08). 🔗 Leggi su Oasport.it

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