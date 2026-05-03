Matteo Berrettini salva la top-100 nel ranking ATP arriva un aiuto dalla Cina verso gli Internazionali d’Italia

Matteo Berrettini ha perso nei quarti di finale del Challenger di Cagliari contro Hubert Hurkacz. La sconfitta ha lasciato invariato il suo posizionamento nella top-100 del ranking ATP, che ha così evitato di scendere di livello. Intanto, si sono aperte nuove possibilità per gli Internazionali d’Italia grazie a un aiuto proveniente dalla Cina. La competizione si avvicina e la classifica del tennista italiano resta stabile in attesa di ulteriori opportunità.

Matteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove si era presentato per cercare di conquistare punti preziosi per la classifica internazionale. La campagna sulla terra rossa del capoluogo sardo non è stata trionfale e si è conclusa prima di quanto si sperasse, ma il tennista italiano ha offerto dei buoni segnali e punta a uscire dal momento di difficoltà che sta attraversando da diverso tempo. Il finalista di Wimbledon è riuscito a salvare la permanenza nella top-100 del ranking ATP: il romano occupa proprio la centesima piazza della graduatoria mondiale virtuale con all’attivo 625 punti e in questa posizione si presenterà agli Internazionali d’Italia, che si disputeranno dal 6 al 17 maggio sulla terra rossa di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini salva la top-100 nel ranking ATP, arriva un aiuto dalla Cina verso gli Internazionali d’Italia Notizie correlate Leggi anche: Matteo Berrettini scivola fuori dalla top100 nel ranking ATP. Ma la presenza al Roland Garros è garantita Sinner rafforza il n.1, Musetti salva la top-10, Cobolli al best ranking, Berrettini ci prova: il ranking ATP degli italiani prima di RomaJannik Sinner sta ulteriormente rafforzando il proprio status di numero 1 del mondo grazie alla cavalcata che sta inscenando al Masters 1000 di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Santiago: Berrettini e Passaro fuori all'esordio; Non posso competere, Berrettini 'perde la testa' a Madrid: lo sfogo choc; Sardegna Open, si ferma Matteo Berrettini: il polacco Hurkacz vince in tre set; Sardegna Open, tutto esaurito al Tc Cagliari per l’esordio di Matteo Berrettini. Matteo Berrettini salva la top-100 nel ranking ATP, arriva un aiuto dalla Cina verso gli Internazionali d’ItaliaMatteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove si era presentato per cercare di ... oasport.it LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 3-6, 4-6, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: un gran polacco elimina il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Matteo Berrettini Italia. Giulio Cercato · Skyline. Roma: Il sorriso più bello è tornato Forza Jas FITPtennis - facebook.com facebook La wild card liberata da Matteo Berrettini - entrato direttamente nel main draw degli Internazionali BNL d'Italia - è stata riassegnata a Gianluca Cadenasso! Classe 2004, ha di recente vinto il Challenger di Asunción e questa settimana è in semifinale al Cha x.com