Ragazzo si tuffa dal ponte sul Tagliamento ma non riemerge gli automobilisti lanciano l' allarme | trovato dopo ore di ricerche

Un ragazzo si è tuffato nel fiume Tagliamento dal ponte sul confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e non è riemerso. Gli automobilisti che si trovavano sulla strada hanno lanciato l’allarme dopo che non ha fatto ritorno in superficie. Le ricerche sono durate diverse ore e sono state condotte con l’ausilio di soccorritori e mezzi di ricerca. Il giovane è stato trovato nel pomeriggio di martedì, dopo che le operazioni di ricerca sono state concluse.

Ritrovato il ragazzo che si è tuffato lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio. Il ragazzo, che era sulla sponda di Bevazzana è riemerso dopo il tuffo e si è allontanato con gli amici. Le ricerche Un vasto dispositivo di soccorso si è mobilitato per rintracciare un ragazzo che, secondo le testimonianze di alcuni passanti, si sarebbe tuffato nel corso d'acqua dal ponte che collega la località di Bevazzana a Lignano Sabbiadoro. L'allarme lanciato dagli automobilisti I fatti si sono svolti nel corso della giornata. A far scattare la macchina dei... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Si tuffa dal ponte sul Tagliamento ma non riemerge, gli automobilisti lanciano l'allarme

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Si tuffa dal ponte sul Tagliamento ma non riemerge, gli automobilisti lanciano l'allarme. Ricerche in corso del giovaneUn giovane si è tuffato dal ponte sul fiume Tagliamento tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e non è più riemerso.

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