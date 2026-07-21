Un ragazzo si è tuffato dal ponte sul Tagliamento tra Bevazzana e Lignano Sabbiadoro e non è riemerso. Gli automobilisti che passavano lungo la strada hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un ampio dispositivo di ricerca, ancora in corso. Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione di alcuni testimoni. La zona è stata interdetta al traffico mentre proseguono le operazioni di recupero.

Ore di ansia e apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Un vasto dispositivo di soccorso si è mobilitato per rintracciare un ragazzo che, secondo le testimonianze di alcuni passanti, si sarebbe tuffato nel corso d'acqua dal ponte che collega la località di Bevazzana a Lignano Sabbiadoro. L'allarme lanciato dagli automobilisti I fatti si sono svolti nel corso della giornata. A far scattare la macchina dei soccorsi sono state diverse chiamate giunte al numero unico di emergenza 112: alcuni automobilisti in transito lungo il viadotto hanno riferito di aver notato chiaramente un giovane, in costume da bagno, lanciarsi nel fiume senza poi vederlo riemergere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ragazzo si tuffa dal ponte sul Tagliamento ma non riemerge, gli automobilisti lanciano l'allarme. Ricerche in corso

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