Un giovane si è tuffato dal ponte sul fiume Tagliamento tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e non è più riemerso. Gli automobilisti hanno allertato le autorità, che hanno avviato le ricerche lungo le sponde del fiume. Testimoni hanno riferito che il ragazzo si sarebbe gettato dal ponte che collega Bevazzana a Lignano Sabbiadoro. Le operazioni di ricerca sono in corso, coinvolgendo squadre di soccorso in un’area vasta.

Ore di ansia e apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Un vasto dispositivo di soccorso si è mobilitato per rintracciare un ragazzo che, secondo le testimonianze di alcuni passanti, si sarebbe tuffato nel corso d'acqua dal ponte che collega la località di Bevazzana a Lignano Sabbiadoro. L'allarme lanciato dagli automobilisti I fatti si sono svolti nel corso della giornata. A far scattare la macchina dei soccorsi sono state diverse chiamate giunte al numero unico di emergenza 112: alcuni automobilisti in transito lungo il viadotto hanno riferito di aver notato chiaramente un giovane, in costume da bagno, lanciarsi nel fiume senza poi vederlo riemergere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si tuffa dal ponte sul Tagliamento ma non riemerge, gli automobilisti lanciano l'allarme. Ricerche in corso del giovane

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