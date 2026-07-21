Raffica di scioperi settimana di passione per i viaggiatori

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro giorni di scioperi stanno causando disagi ai viaggiatori. Il personale di volo ha già incrociato le braccia, influenzando i voli programmati. Venerdì sarà un giorno critico anche per il trasporto locale, con treni, autobus e metropolitane fermi. La settimana si preannuncia complicata per chi deve spostarsi, con molte linee bloccate e corse cancellate. I disagi si protrarranno anche nei giorni successivi, creando una vera e propria emergenza mobilità.

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Settimana di passione per chi deve viaggiare, con una raffica di scioperi. In corso quello degli aerei che interessa il personale di volo. E il prossimo sarà un venerdì nero per il trasporto locale: si fermano treni, autobus e metropolitane. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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