Da martedì 21 a venerdì 24 luglio, quattro giorni di scioperi coinvolgono i trasporti in Italia. Il trasporto aereo si ferma il 21 e il 22 luglio, seguito da proteste nel settore marittimo il 23 luglio, e infine lo sciopero dei trasporti ferroviari e locali il 24 luglio. Le agitazioni interessano diverse modalità di spostamento, con possibili disagi e cancellazioni di voli, traghetti e treni.

Chi ha in programma un viaggio nei prossimi giorni farebbe bene a tenere il calendario a portata di mano. Da martedì 21 a venerdì 24 luglio l’Italia attraversa quattro giornate di agitazioni sindacali che toccano, in sequenza, il trasporto aereo, quello marittimo e infine quello ferroviario e locale. Non è un unico sciopero generale, ma una serie di mobilitazioni distinte, proclamate da sigle diverse e con orari che cambiano da settore a settore: per questo conviene guardare data per data. Martedì 21 luglio: il giorno degli aerei. Si parte con il comparto aereo. Lo sciopero più rilevante riguarda il personale navigante di easyJet, fermo per l’intera giornata, dalle 00:00 alle 23:59. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Settimana di passione per i trasporti, ecco tutti gli scioperi dal 21 al 24 luglio

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