Anzio e Nettuno tra furti armi e alcol alla guida | raffica di controlli durante il ponte

Da cdn.ilfaroonline.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, i Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno intensificato i controlli, trovando furti, armi e persone alla guida sotto l’effetto di alcol. Le forze dell’ordine hanno verificato numerosi veicoli e persone, riscontrando alcune infrazioni e sequestrando armi e sostanze alcoliche. L’operazione si è concentrata sulle zone più frequentate del litorale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso.

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AnzioNettuno, 4 giugno 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione del ponte del 2 Giugno, un periodo di particolare affluenza sul litorale di Anzio e Nettuno. Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato focalizzato sulla prevenzione dei reati predatori, sulla sicurezza stradale e sul contrasto alla diffusione di armi e sostanze stupefacenti. I controlli. L’operazione, che si è svolta nei luoghi più frequentati e affollati, ha portato al controllo complessivo di 68 persone e 32 veicoli. L’esito del servizio ha visto il deferimento in stato di libertà di quattro uomini all’Autorità Giudiziaria per reati diversi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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