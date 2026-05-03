Caos parcheggi | raffica di multe e turisti esasperati davanti alla Reggia

Durante il ponte del Primo Maggio a Caserta, l’area intorno alla Reggia ha visto una serie di sanzioni amministrative per divieti di sosta e infrazioni al codice della strada. La grande affluenza di visitatori ha portato a congestionamenti e a un incremento delle multe, generando disagio tra i turisti presenti. La situazione ha causato tensioni tra i conducenti e le autorità, con alcuni che hanno lamentato difficoltà nel trovare parcheggi disponibili.

Due giorni di caos, tensioni e polemiche hanno segnato il ponte del Primo Maggio a Caserta, proprio all’ombra della Reggia di Caserta, meta di un’affluenza record di visitatori. Decine di automobilisti, molti dei quali turisti provenienti da fuori città, si sono ritrovati a fare i conti con una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Caos rifiuti, raffica di multe ai commercianti Raffica di furti, residenti esasperatiAncora furti e tentativi di intrusione nelle case della zona tra via Basvecchi e via Cava Vasari a Recanati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 1° maggio a San Benedetto: turista multato denuncia il caos parcheggi, lettera aperta al Commissario prefettizio; Via Vittorio Veneto caos. Scatta il divieto di sosta; Si rifà l’asfalto, traffico in tilt. File infinite e raffica di proteste: Caos totale nell’ora di punta; Parcheggia l’auto lungo la strada al mattino trova due biciclette. 1° maggio a San Benedetto del Tronto: turista multato denuncia il caos parcheggi, lettera aperta al Commissario prefettizioIl visitatore contesta la gestione della viabilità durante il ponte festivo: parcheggi insufficienti, traffico congestionato e raffica di sanzioni sul lungomare. rivieraoggi.it Caos parcheggi nei pressi del Piemonte: la denuncia di Uil e Cisl. Personale allo stremo, subito soluzioni o sarà stato di agitazioneLa Uil-FP lancia l'allarme sulla critica gestione della viabilità nei pressi dell'ospedale Piemonte-IRCCS di Messina. Secondo il sindacato, i lavori in corso ... messina.gazzettadelsud.it Caos in Consiglio a Modica: Forza Italia all’attacco sui "Parcheggi Selvaggi" degli Assessori Drago e Antoci - facebook.com facebook