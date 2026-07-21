Raccolta fondi al Bosco Integrale per il progetto ’Officina’
Al Bosco Integrale si sta portando avanti un progetto di recupero delle strutture, con un’attenzione particolare alla creazione di uno spazio dedicato. Per finanziare questa iniziativa, è stata organizzata una raccolta fondi. La campagna mira a sostenere i lavori di riqualificazione e a realizzare le nuove infrastrutture previste nel progetto. Non sono state fornite informazioni sui metodi di raccolta o sui tempi di realizzazione.
Continua il grande lavoro di recupero delle strutture all’interno del Bosco Integale e ora il focus è per la creazione del progetto ‘Spazio Officina’, dando il via a una raccolta fondi per dare nuova vita a una fabbrica abbandonata La Fondazione Caterina Novi, infatti, lancia ora una campagna di crowdfunding per recuperare l’ex tipografia del Bosco Integrale e restituirla alla comunità come nuovo spazio dedicato ad attività educative, culturali e sociali. "Ogni anno il Bosco Integrale accoglie oltre 8.000 persone tra scuole, famiglie, associazioni e cittadini e – dicono – per continuare a far crescere questo progetto nasce Officina, un nuovo spazio coperto che permetterà di svolgere attività educative, culturali e sociali durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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