Al Bosco Integrale si sta portando avanti un progetto di recupero delle strutture, con un’attenzione particolare alla creazione di uno spazio dedicato. Per finanziare questa iniziativa, è stata organizzata una raccolta fondi. La campagna mira a sostenere i lavori di riqualificazione e a realizzare le nuove infrastrutture previste nel progetto. Non sono state fornite informazioni sui metodi di raccolta o sui tempi di realizzazione.

Continua il grande lavoro di recupero delle strutture all’interno del Bosco Integale e ora il focus è per la creazione del progetto ‘Spazio Officina’, dando il via a una raccolta fondi per dare nuova vita a una fabbrica abbandonata La Fondazione Caterina Novi, infatti, lancia ora una campagna di crowdfunding per recuperare l’ex tipografia del Bosco Integrale e restituirla alla comunità come nuovo spazio dedicato ad attività educative, culturali e sociali. "Ogni anno il Bosco Integrale accoglie oltre 8.000 persone tra scuole, famiglie, associazioni e cittadini e – dicono – per continuare a far crescere questo progetto nasce Officina, un nuovo spazio coperto che permetterà di svolgere attività educative, culturali e sociali durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi al Bosco Integrale per il progetto ’Officina’

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