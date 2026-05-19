Ricerca mettere il cancro a dieta | raccolta fondi per il progetto Microbi Chef

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca ha lanciato un progetto chiamato “Microbi Chef” con l’obiettivo di studiare come modificare la dieta possa influenzare il cancro. Il progetto è stato inserito in un programma di crowdfunding dell’ateneo denominato BiUniCrowd, che mira a raccogliere fondi per sostenere questa iniziativa di ricerca. La proposta si concentra sull’ipotesi di intervenire sulla dieta dei pazienti affetti da tumore, con l’intento di valutare eventuali effetti benefici.

Mettere il tumore a dieta: questa è l’idea del gruppo di ricercatori di Milano-Bicocca, proposta con il progetto Microbi Chef, nell’ambito del programma di crowdfunding dell’Ateneo, BiUniCrowd. Ogni forma tumorale ha un suo cibo preferito, di cui ha bisogno per crescere, ma non tutti i tumori “mangiano” le stesse cose: alcuni sembrano preferire gli zuccheri, altri i grassi o metaboliti presenti nell’ambiente che li circonda. Il tumore al colon, su cui si concentra lo studio, è tra i più diffusi. Il laboratorio di Bioinformatica e Computational Systems Biology dell’Università di Milano-Bicocca, guidato dalla professoressa Chiara Damiani, ha sviluppato metodi informatici che permettono di capire quali sono i nutrienti che il tumore di uno specifico paziente tende a utilizzare in modo preferenziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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