Questura di Arezzo | il Commissario Capo Filippo Barba è il nuovo dirigente della Squadra Mobile

Il Commissario Capo Filippo Barba ha assunto il comando della Squadra Mobile e della Questura di Arezzo. Ha preso servizio questa mattina, sostituendo il precedente dirigente. L’ingresso del nuovo capo della Polizia di Stato è stato ufficializzato durante una cerimonia ufficiale. Barba ha già iniziato a coordinare le operazioni e le attività investigative della squadra.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Questura di Arezzo: il Commissario Capo dott. Filippo Barba è il nuovo dirigente della Squadra Mobile. Ha preso servizio il nuovo dirigente della Squadra Mobil e della Questura di Arezzo, il Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Filippo Barba. Milanese d’origine, classe 1992, il dott. Barba ha frequentato il 112° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Concluso il percorso formativo, è stato assegnato alla Questura di Biella, dove, dal settembre 2024, ha ricoperto l’incarico di dirigente della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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