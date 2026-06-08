Squadra Mobile si insedia il nuovo dirigente | arriva dalla questura di Venezia
Il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Brindisi è il vice questore aggiunto proveniente dalla questura di Venezia. La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, con la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali. Michele Natalicchio assume il comando della squadra, che si occupa di indagini e sicurezza in città.
BRINDISI - Si è ufficialmente insediato il vice questore aggiunto della polizia di Stato Michele Natalicchio, a capo della Squadra Mobile della questura di Brindisi. Succede al vice questore Giorgio Grasso, approdato a Lecce. Originario di Altamura, Natalicchio proviene dalla questura di Venezia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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