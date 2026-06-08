Squadra Mobile si insedia il nuovo dirigente | arriva dalla questura di Venezia

Notizia in breve

Il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Brindisi è il vice questore aggiunto proveniente dalla questura di Venezia. La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, con la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali. Michele Natalicchio assume il comando della squadra, che si occupa di indagini e sicurezza in città.