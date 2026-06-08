il commissario capo giulia dalla libera nuovo funzionario addetto alla squadra mobile di foggia

Il Questore della provincia di Foggia ha nominato il Commissario Capo Giulia Dalla Libera come nuovo funzionario della Squadra Mobile. La nomina è stata annunciata questa mattina.

Il Questore della Provincia di Foggia, nella mattinata odierna, ha dato il benvenuto al nuovo Funzionario addetto alla Squadra Mobile, il Commissario Capo Giulia Dalla Libera. Entrata in Polizia nel 2023, ha frequentato il 112esimo corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, durante il quale ha conseguito un master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”.Ha prestato servizio presso la Questura di Roma assumendo l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Questore ed i colleghi tutti hanno augurato alla Dottoressa un buon lavoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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