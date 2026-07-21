Un uomo di 42 anni è morto durante un intervento nel quartiere Pilastro di Bologna. La morte è avvenuta dopo essere stato ammanettato e sottoposto a un intervento di soccorso. Sono in corso accertamenti per verificare il comportamento delle forze di polizia e dei soccorritori, le modalità di immobilizzazione e le procedure seguite in quella circostanza. Restano ancora aperti diversi interrogativi sulla dinamica e le cause del decesso.

Una morte improvvisa, avvenuta al termine di un intervento nel quartiere Pilastro di Bologna, e una serie di interrogativi ancora aperti. La tragedia di Abderrahim Fakir, 42 anni, porta ora al centro degli accertamenti il comportamento di polizia e soccorritori, le procedure di immobilizzazione e le nuove tutele previste per chi opera in servizio. La procura di Bologna sta ricostruendo quanto accaduto prima del decesso dell’uomo. L’obiettivo è chiarire, attraverso gli atti e gli accertamenti tecnici, se ogni passaggio dell’intervento sia stato condotto nel rispetto delle procedure previste e se vi siano elementi rilevanti per l’inchiesta. Morte di Abderrahim Fakir al Pilastro: le verifiche della procura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Quel giorno sul treno…”. Morto ammanettato, la verità sul passato di Fakir

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