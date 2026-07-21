Il 42enne morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna era stato ammanettato al momento del decesso. L’inchiesta sulla sua morte, avvenuta su un treno, continua con approfondimenti sulla sua vicenda personale e sul suo passato. Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze e le cause del decesso, mentre si attendono eventuali esiti autoptici e ulteriori accertamenti investigativi.

L’inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, prosegue su più fronti. L’autorità giudiziaria dovrà ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, le condotte tenute dai presenti e le condizioni dell’uomo nei momenti precedenti al decesso. Al centro degli accertamenti vi sono l’applicazione delle norme sul cosiddetto scudo penale, la procedura di registrazione adottata per agenti e soccorritori e le modalità della contenzione fisica utilizzata durante l’intervento. Si tratta di verifiche preliminari, che non rappresentano un giudizio di responsabilità e dovranno essere definite alla luce degli elementi raccolti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Quel giorno sul treno..”. Morto ammanettato, la verità sul passato di Fakir: si scopre solo ora

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