L' avvocata di Fakir Abderrahim morto a Bologna morto bloccato a terra e ammanettato dalla polizia | Aveva una paura immotivata di essere espulso

Fakir Abderrahim è morto a Bologna mentre veniva bloccato a terra e ammanettato dalla polizia. L’avvocata di Abderrahim ha scritto sui social che il suo assistito aveva una paura immotivata di essere espulso. La donna ha espresso rammarico per quanto accaduto, affermando che vivrà con rimorsi e rimpianti. La vicenda riguarda un procedimento di un anno fa, relativo alla riconferma del permesso di soggiorno di Abderrahim.

«Questo non me lo dovevi proprio fare. Ora vivrò di rimorsi o di rimpianti». In un lungo post sui social Barbara Spinelli, avvocata di Fakir Abderrahim non si capacita dei fatti che hanno portato alla morte del suo assistito, conosciuto un anno fa in un procedimento per la riconferma del permesso di soggiorno. «Ci eravamo visti in studio pochi giorni fa - scrive la legale -, eri felice che tra pochi mesi finalmente si sarebbe concluso il procedimento, avresti avuto il permesso ed avresti potuto viaggiare e cercare nuove commesse per tenere in piedi la tua azienda e far lavorare i tuoi dipendenti. Avrò il rimorso di non esserci riuscita in tempo». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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