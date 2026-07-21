Una giocata da 2 euro ha portato a una vincita record nel SuperEnalotto. La schedina è stata convalidata in un negozio del centro, portando al riconoscimento di una somma superiore a 200 milioni di euro. La vincita è stata annunciata questa mattina, con il fortunato che si è presentato per ritirare il premio. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i clienti del punto vendita. La schedina vincente non è stata ancora resa nota pubblicamente.

Può bastare una giocata da pochi euro per cambiare il corso di una vita. È il sogno che accompagna ogni estrazione e che, ogni giorno, spinge migliaia di persone a tentare la fortuna. Ma, a volte, il destino riserva situazioni tanto fortunate quanto incredibili, con premi milionari che rischiano di non essere mai riscossi semplicemente perché il vincitore non si presenta a reclamarli. È uno scenario raro, ma non impossibile. Le vincite hanno infatti una scadenza precisa e, una volta trascorso il termine previsto dal regolamento, il diritto a incassare il premio decade definitivamente. Per questo motivo, quando mancano poche settimane alla scadenza, cresce l’attenzione attorno ai tagliandi ancora senza proprietario, nella speranza che chi li custodisce si accorga in tempo della fortuna che ha tra le mani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - “Quei soldi…”. SuperEnalotto, vincita clamorosa in Italia, ma c’è un colpo di scena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bari, gioca 5 euro e ne vince 653mila: SuperEnalotto record al San Paolo. Ed è caccia al fortunato

Notizie e thread social correlati

SuperEnalotto, vincita pazzesca in Italia! L’annuncio è appena arrivatoNella seconda estrazione settimanale del SuperEnalotto non sono stati centrati i sei numeri vincenti, lasciando così il jackpot invariato.

Leggi anche: Superenalotto, vincita stellare in Italia! La notizia è appena arrivata

Argomenti più discussi: Vince quasi 600mila euro al SuperEnalotto ma non li ritira: ha sempre meno tempo per farlo; Vincita da 600mila euro al Superenalotto non riscossa: si cerca il fortunato a Bari, ha tempo fino ad agosto.

Vince quasi 600mila euro al SuperEnalotto ma non li ritira: ha sempre meno tempo per farloUna vincita da quasi 600mila euro rischia di rimanere senza proprietario. Accade a Bari, dove il 14 maggio 2026 un giocatore aveva centrato il 5+1 al SuperEnalotto con una schedina da appena due euro ... today.it

Superenalotto, vincita da 596mila euro senza padrone: solo 23 giorni per riscuoterliLeggi su Sky TG24 l'articolo Superenalotto, vincita da 596mila euro senza padrone: solo 23 giorni per riscuoterli ... tg24.sky.it