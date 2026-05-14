Nella seconda estrazione settimanale del SuperEnalotto non sono stati centrati i sei numeri vincenti, lasciando così il jackpot invariato. L’importo totale in palio si avvicina ormai ai 165 milioni di euro, con un incremento rispetto alle estrazioni precedenti. La mancanza di vincite di massimo livello ha fatto salire ulteriormente la cifra, che rappresenta uno dei premi più alti mai messi in palio in questa lotteria. Gli scommettitori italiani attendono ora i prossimi risultati con la speranza di portare a casa la grande somma.

Nessun “6” nella seconda estrazione settimanale del SuperEnalotto, e il jackpot continua a crescere fino a raggiungere quota 164,5 milioni di euro. Un importo che lo colloca tra i più alti mai registrati nella storia del gioco, alimentando la corsa alla prossima estrazione. Nel concorso di giovedì 14 maggio 2026 è stato centrato un “5+1” da 596.800,07 euro, mentre si registrano anche dieci vincite con “5” da 19.281,24 euro ciascuna e due “4 Stella” da 39.857 euro. La sestina vincente del SuperEnalotto di questa sera è composta dai numeri: 72 – 74 – 31 – 85 – 84 – 56, con numero Jolly 18 e numero SuperStar 34, secondo quanto comunicato dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, vincita pazzesca in Italia! L’annuncio è appena arrivato

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026

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