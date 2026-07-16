Superenalotto vincita stellare in Italia! La notizia è appena arrivata

Un giocatore italiano ha vinto un premio di 657.000 euro nel SuperEnalotto durante l’estrazione di giovedì 16 luglio 2026. La vincita riguarda un “5 Stella”. La notizia è stata diffusa ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul luogo o sulla modalità di gioco. La somma rappresenta una delle vincite più alte di questa estrazione. Nessuna informazione è stata comunicata sui numeri estratti o sulla distribuzione delle vincite.

La fortuna torna a bussare alla porta di un giocatore del SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 16 luglio 2026, infatti, è stato centrato un 5 Stella del valore di 657.463,50 euro. La vincita è stata realizzata a Roma, dove è stata giocata la schedina fortunata, mentre continua a sfuggire il tanto atteso 6, facendo crescere ulteriormente il montepremi. Il premio è stato registrato nel concorso numero 113 del 2026 e rappresenta la vincita più importante della serata. Nessun giocatore è invece riuscito a indovinare tutti e sei i numeri estratti, con il jackpot del SuperEnalotto che raggiunge così la cifra record di 195,2 milioni di euro. La giocata vincente a Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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