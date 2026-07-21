Il San Gerardo ha inaugurato quattro ambulatori dedicati ai pazienti dimessi dalle terapie intensive. Questi spazi specialistici sono stati creati per seguire il percorso di recupero post-terapia, offrendo assistenza e monitoraggio continuo. La struttura si concentra sulla fase di follow-up, per garantire un supporto mirato a chi ha affrontato un ricovero in rianimazione.

Il San Gerardo rafforza il proprio programma di follow up dedicato ai pazienti dimessi dalle terapie intensive, un percorso che accompagna il recupero dopo la fase acuta e che oggi si articola in quattro ambulatori specialistici. L’attivazione del percorso dedicato alla Terapia intensiva neurochirurgica, completa infatti un modello assistenziale tra i più strutturati e consolidati a livello nazionale. Nato circa dieci anni fa dalla Rianimazione generale, il programma si è ampliato fino a coinvolgere i pazienti provenienti anche dalla Terapia intensiva cardiochirurgica, dall’Area critica generale e, più recentemente, dalla Terapia intensiva neurochirurgica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattro ambulatori per il post terapia intensiva

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