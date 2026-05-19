Diventare donatrice di latte materno è un gesto semplice che può portare a emozioni profonde, poiché significa contribuire con qualcosa prodotto dal proprio corpo in un momento delicato come il post-parto. In Italia ci sono quarantatré centri dedicati alla donazione, dove si vive un’esperienza di solidarietà che va oltre la semplice procedura medica. Qui, il latte donato viene destinato a bambini ricoverati in terapia intensiva, in situazioni che spesso richiedono più di quanto si possa spiegare con le parole.

C i sono quarantaquattro posti in Italia dove succede qualcosa di difficile da spiegare con il solo linguaggio della medicina, anche se la medicina c’entra eccome. Si chiamano BLUD e custodiscono qualcosa di estremamente prezioso: il latte. Si tratta delle Banche del latte umano donato, latte materno raccolto da donne che ne producono più del necessario, trattato secondo protocolli rigorosi, e poi distribuito ai neonati che non possono riceverlo dalla propria madre. Una pratica di cui si sente parlare forse troppo poco alla quale, il 19 maggio, oggi, viene dedicata la Giornata mondiale della donazione del latte umano, giorno in cui questa pratica preziosa torna a essere raccontata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Diventare donatrice non è complicato, e può essere molto emozionante: è sapere che qualcosa prodotto dal proprio corpo, e in un momento già denso e faticoso come il post-parto, sta nutrendo un bambino ricoverato in terapia intensiva

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He Thought She Was His Lost Daughter! Is the Billionaire Falling into a Deadly Trap!

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