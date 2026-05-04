Narges Mohammadi si trova attualmente in terapia intensiva, come riferito dalla figlia. Le condizioni del suo cuore sono al centro dell'attenzione, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti pubblicamente. Si discute anche dell’effetto dei digiuni praticati durante le proteste sulla salute della detenuta. La famiglia ha chiesto informazioni sulle sue condizioni senza ricevere risposte ufficiali.

? Cosa scoprirai Quali sono le reali condizioni cliniche del cuore di Narges Mohammadi?. Come influiscono i digiuni protestanti sulla salute della detenuta?. Perché la Russia ha deciso di limitare la partecipazione alle parate?. Quali minacce tecnologiche preoccupano le autorità per il 9 maggio?.? In Breve Kiana Rahmani riferisce problemi cardiaci e forti emicranie della detenuta.. Necessaria esecuzione di una quarta angiografia per diagnosi definitiva.. Russia aumenta misure di sicurezza per timore droni ucraini il 9 maggio.. Apparizione del presidente a San Pietroburgo avvenuta il 27 aprile.. Kiana Rahmani ha lanciato un grido disperato per la sopravvivenza di sua madre, Narges Mohammadi, ricoverata in terapia intensiva dopo oltre dieci anni di detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narges Mohammadi in terapia intensiva: il grido della figlia

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