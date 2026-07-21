Quanto inquina davvero un' auto elettrica?

C'è una domanda che chiunque guidi, oppure osservi con scetticismo, un' auto elettrica si è fatto almeno una volta: ma quanto inquina, davvero? La risposta onesta è: non zero. Anzi, un'auto elettrica ha già inquinato prima ancora di essere accesa per la prima volta, come del resto ogni altra macchina, indipendentemente dal tipo di motore. È il punto di partenza, volutamente scomodo, di un documentario realizzato con il giornalista Flavio Atzori di Motor1 e dedicato al modo in cui Polestar, il marchio svedese di auto elettriche, ha scelto di affrontare la sostenibilità: non con i proclami, ma con i numeri pubblici e verificati. Il dato che... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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L'impatto ambientale: inquinano davvero meno

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Più smart working e meno emissioni, quanto inquina davvero un giorno di lavoro in ufficioNegli ultimi anni, si è assistito a un aumento dello smart working come modalità di lavoro, spostando molte attività dall’ufficio a casa.

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