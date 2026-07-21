Quanto inquina davvero un' auto elettrica?

Da gqitalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto elettrica non inquina zero, ma il livello di emissioni dipende da diversi fattori. La produzione delle batterie comporta emissioni di CO2 e altri impatti ambientali. Anche l'energia utilizzata per ricaricarle può provenire da fonti fossili o rinnovabili, influenzando il bilancio complessivo. Non esiste un dato univoco, poiché le emissioni variano in base alla catena di approvvigionamento e al mix energetico.

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C'è una domanda che chiunque guidi, oppure osservi con scetticismo, un' auto elettrica si è fatto almeno una volta: ma quanto inquina, davvero? La risposta onesta è: non zero. Anzi, un'auto elettrica ha già inquinato prima ancora di essere accesa per la prima volta, come del resto ogni altra macchina, indipendentemente dal tipo di motore. È il punto di partenza, volutamente scomodo, di un documentario realizzato con il giornalista Flavio Atzori di Motor1 e dedicato al modo in cui Polestar, il marchio svedese di auto elettriche, ha scelto di affrontare la sostenibilità: non con i proclami, ma con i numeri pubblici e verificati. Il dato che... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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