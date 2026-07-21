Quanto inquina davvero un' auto elettrica?
Un'auto elettrica non inquina zero, ma il livello di emissioni dipende da diversi fattori. La produzione delle batterie comporta emissioni di CO2 e altri impatti ambientali. Anche l'energia utilizzata per ricaricarle può provenire da fonti fossili o rinnovabili, influenzando il bilancio complessivo. Non esiste un dato univoco, poiché le emissioni variano in base alla catena di approvvigionamento e al mix energetico.
C'è una domanda che chiunque guidi, oppure osservi con scetticismo, un' auto elettrica si è fatto almeno una volta: ma quanto inquina, davvero? La risposta onesta è: non zero. Anzi, un'auto elettrica ha già inquinato prima ancora di essere accesa per la prima volta, come del resto ogni altra macchina, indipendentemente dal tipo di motore. È il punto di partenza, volutamente scomodo, di un documentario realizzato con il giornalista Flavio Atzori di Motor1 e dedicato al modo in cui Polestar, il marchio svedese di auto elettriche, ha scelto di affrontare la sostenibilità: non con i proclami, ma con i numeri pubblici e verificati. Il dato che... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
L'impatto ambientale: inquinano davvero meno
Notizie e thread social correlati
Più smart working e meno emissioni, quanto inquina davvero un giorno di lavoro in ufficioNegli ultimi anni, si è assistito a un aumento dello smart working come modalità di lavoro, spostando molte attività dall’ufficio a casa.
Leggi anche: Quanto costa sostituire la batteria di un’auto elettrica nel 2026? Prezzi reali, garanzie e quando conviene
Argomenti più discussi: L'auto elettrica emette CO2 anche mentre viaggia: ecco come; Da Bibione a Rosolina: oltre 3 tonnellate di rifiuti raccolte sulle spiagge venete. La mappa rivela cosa inquina davvero il litorale; Shein e Temu: perché non comprare sulle piattaforme cinesi; The Odyssey di Christopher Nolan: il viaggio che riporta il cinema al centro dell’esperienza.
IL CALDO TERRIBILE è qui! Ma tu sai quanto consuma un condizionatore all'ora? Ci sono dei trucchi per risparmiare davvero ? facebook