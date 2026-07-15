Quanto costa sostituire la batteria di un’auto elettrica nel 2026? Prezzi reali garanzie e quando conviene

Da pantareinews.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, la sostituzione della batteria di un’auto elettrica può costare tra 7.000 e 15.000 euro, a seconda del modello e della capacità. La garanzia generalmente copre circa otto anni o 160.000 km, ma oltre questo limite il prezzo può salire notevolmente. La sostituzione avviene solo se la batteria perde capacità o presenta malfunzionamenti. Questa spesa rappresenta ancora un deterrente per chi valuta l’acquisto di un’auto elettrica.

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Molti rinunciano ancora oggi all’acquisto di un’auto elettrica per un motivo preciso: il timore che, una volta terminata la garanzia, la batteria possa costare quanto l’intera vettura. Ma è davvero così? È la domanda che prima o poi si fa chiunque stia valutando il passaggio all’elettrico, o chiunque ne possieda già una e veda scendere qualche chilometro di autonomia dopo qualche anno d’uso: se la batteria si rompe, quanto spenderò davvero? La risposta, come spesso accade in questo settore, dipende da variabili che raramente vengono spiegate con chiarezza. Proviamo a metterle in fila, con numeri verificabili e senza stime inventate. Se decidi per un modello nuovo non dimenticare di controllare se puoi approfittare degli incentivi per le auto elettriche: Incentivi auto elettrica 2026: quanto risparmi davvero e come ottenerli. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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